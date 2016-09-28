|إصرار نيابي على إلغاء زيادة أسعار البنزين والكهرباء
|الدويلة: دلوا أبومساعد على محل سعد بريك للسفايف ... والطبطبائي يرد: سأتزود بوقود ألترا للحاق بالفساد
|أرقام أولية لميزانية 2017/ 2018 تتراوح بين 18 و19 مليار دينار
|تعيين علي الراشد مستشاراً في الديوان الأميري ... واعفاء محمد الرفاعي
|الحربي يرشّح الخواري وعبدالغفور وكيلتين مساعدتين في «الصحة»
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|»إصرار نيابي على إلغاء زيادة أسعار البنزين والكهرباءمجلس الأمة، ، 1,636 2
|»الدويلة: دلوا أبومساعد على محل سعد بريك للسفايف ... والطبطبائي يرد: سأتزود بوقود ألترا للحاق بالفسادمجلس الأمة، ، 2,808 1
|»أرقام أولية لميزانية 2017/ 2018 تتراوح بين 18 و19 مليار دينارمجلس الأمة، ، 791
|»تعيين علي الراشد مستشاراً في الديوان الأميري ... واعفاء محمد الرفاعيمحليات، ، 3,076 2
|»الحربي يرشّح الخواري وعبدالغفور وكيلتين مساعدتين في «الصحة»محليات، ، 2,473
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