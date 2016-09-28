|1.6 مليار دولار... خسائر جديدة للقطاع النفطي
|العبدالله يدعو باسم الأمير الرئيس اللبناني لزيارة الكويت
|الحمود «يستوضح» ... وجاهز للمنصة
|المنظمة الدولية للهجرة: تعديل التركيبة السكانية حق سيادي للكويت
|«المطاحن»: لا رفع لأسعار الأعلاف
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|»1.6 مليار دولار... خسائر جديدة للقطاع النفطيالنفط، ، 1,412
|»العبدالله يدعو باسم الأمير الرئيس اللبناني لزيارة الكويتمحليات، ، 1,530
|»الحمود «يستوضح» ... وجاهز للمنصةمجلس الأمة، ، 945
|»المنظمة الدولية للهجرة: تعديل التركيبة السكانية حق سيادي للكويتمحليات، ، 2,046
|»«المطاحن»: لا رفع لأسعار الأعلافمحليات، ، 834
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