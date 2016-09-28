«التجارة»: شهادة مؤرخة لأعضاء الإدارات السابقين 22/01/2017 ، 237 237

رضا السناري علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن وزارة التجارة والصناعة تتجه إلى تطبيق آلية جديدة بخصوص منح شهادات أعضاء مجالس الإدارات السابقين، حيث من المقرر أن تكون الشهادة الصادرة لأعضاء مجالس الإدارة المنتهية ولايتهم محددة الغرض، علاوة على أن تكون موجهة إلى جهة…



تأسيس الشركات «غير الربحية» لا يجوز بمشاركة «النفع العام» والمبرات 22/01/2017 ، 209 209

رضا السناري تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى إقرار عدم جواز مشاركة الجمعيات ذات النفع العام، والمبرات في تأسيس الشركات غير الهادفة للربح، على أن يتضمن عقد تأسيس هذه النوعية من الشركات، ما يؤكد على حظر تلقيها التبرعات.



يأتي ذلك ضمن بنود مذكرة التفاهم التي تجهز…



تجميع نحو 10 في المئة من أسهم «أمريكانا» 22/01/2017 ، 271 271

علاء السمان تلقّت شركة «الاستثمارات الوطنية» الكثير من الطلبات الخاصة بالصناديق والمحافظ المحلية والأجنبية، إضافة إلى حسابات العملاء لدى بعض شركات الاستثمار، للمشاركة في الاستحواذ الإلزامي على بقية أسهم «امريكانا» لصالح «أديبتيو» الإماراتية.



وكشفت مصادر ذات صلة…

