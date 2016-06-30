| لجنتان لتقصي الحقائق في «مكافحة الفساد» ... وتعزيز الكفاءة الأمنية في المنافذ البحرية
| «الفيفا» يفرض شروطاً تعجيزية على الكويت
| دراسة حكومية تدعو لإصلاح النظام الانتخابي وإشهار الأحزاب ومشاركة العسكريين
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|» لجنتان لتقصي الحقائق في «مكافحة الفساد» ... وتعزيز الكفاءة الأمنية في المنافذ البحريةمحليات، ، 153
|» «الفيفا» يفرض شروطاً تعجيزية على الكويتمحليات، ، 303
|» دراسة حكومية تدعو لإصلاح النظام الانتخابي وإشهار الأحزاب ومشاركة العسكريينمجلس الأمة، ، 261
|» «التشريعية» قضت بأحقية الحربش بالمنصبمجلس الأمة، ، 253
|» «الكهرباء» تتصالح مع المخالفين من دون إحالتهم إلى النيابةمحليات، ، 186
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