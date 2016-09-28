|سخاء برلماني... بالقرارات الشعبية
|«يوم حساب» نيابي لوزارة الصحة... إخلاء مواقع «إعانة المرضى» تضييق على المحتاجين
|الجارالله: الكويت لم تعتدِ على شبر واحد من أراضي العراق
|«التلوث» في أم الهيمان... يلزم الحكومة باستبدال منزل مواطن
|ترامب: مسيحيو الشرق يعدمون بكثرة ولن نسمح لهذا الرعب أن يستمر
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|»سخاء برلماني... بالقرارات الشعبيةمجلس الأمة، ، 3,108
|»«يوم حساب» نيابي لوزارة الصحة... إخلاء مواقع «إعانة المرضى» تضييق على المحتاجينمجلس الأمة، ، 1,417
|»الجارالله: الكويت لم تعتدِ على شبر واحد من أراضي العراقمحليات، ، 1,140
|»«التلوث» في أم الهيمان... يلزم الحكومة باستبدال منزل مواطنمحليات، ، 962
|»ترامب: مسيحيو الشرق يعدمون بكثرة ولن نسمح لهذا الرعب أن يستمرخارجيات، ، 1,151
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