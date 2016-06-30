مقتل 5 أشخاص وبقاء 20 في عداد المفقودين جراء حريق قارب بإندونيسيا مقتل 5 أشخاص وبقاء 20 في عداد المفقودين جراء حريق قارب بإندونيسيا

الأحد، 1 يناير 2017، 12:02 م

(د ب أ)

قال مسؤولون في إندونيسيا إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأحد بعد أن شب حريق على متن قارب خشبي كان في طريقه إلى جزيرة سياحية في خليج جاكرتا.



وأفاد الناطق باسم الشرطة المحلية،فيري بوديهارسو، بأنه تم نقل 17 مصابا إلى مستشفى لتلقي العلاج.



وذكر بوديهارسو أن الحريق شب بينما كان القارب على بعد ميل واحد من الميناء التي غادرها متوجها إلى جزيرة تيدونج،وهي مقصد لقضاء العطلات يحظى بشعبية ويقع في منطقة الألف جزيرة شمال جاكرتا.



وقال إن «الحريق بدأ في مولد الطاقة الخاص بالقارب وسرعان ما استشرى في بقية القارب».



وأكدت السلطات أن الحادث قد تطلب إنقاذ نحو مئة شخص من القارب، فيما بقي 20 شخصا في عداد المفقودين.



يشار إلى أن الحوادث القاتلة التي تقع في البحر إشاعة في إندونيسيا، حيث يتم التغاضي…