جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الأربعاء 01 فبراير 2017 - العدد 13729
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 آخر الأخبار
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محلياتجامعة|هموم الناس
«الصحة»: استمرار الحملات التوعوية بسرطان عنق الرحم«الصحة»: استمرار الحملات التوعوية بسرطان عنق الرحم،  257  
(كونا)أكدت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، استمرار حملاتها التوعوية بجميع انواع السرطان بما فيها سرطان عنق الرحم، وصولا الى هدفها المنشود والخاص بالاكتشاف المبكر للمرض ومكافحته والحد من اخطاره.

وقالت استشاري طب عائلة في المكتب الاعلامي بوزارة الصحة الدكتورة ابتهال الحبيب لـ «كونا» خلال…
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مجلس الأمة
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اقتصادالنفط|عقار
محافظ «المركزي»: مصر تلقت 4 مليارات دولار حصيلة إصدار السندات الدوليةمحافظ «المركزي»: مصر تلقت 4 مليارات دولار حصيلة إصدار السندات الدولية،  1,831  
(رويترز)أشار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الى أن بلاده تلقت أربعة مليارات دولار حصيلة إصدار السندات الدولية، وفق ما نقلت عنه صحيفة «الشروق».
ولم يوضح عامر متى وصلت حصيلة السندات بالضبط.

وإذا كانت…
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رياضةرياضة محلية|رياضة عربية|رياضة أجنبية
القادسية والتضامن.. صدارة مشتركة في كأس الأمير القادسية والتضامن.. صدارة مشتركة في كأس الأمير،  114  
رياضة محلية، عبدالله العجميتصدر نادي القادسية المجموعة الاولى لبطولة كأس سمو الامير بفوزه على الجهراء بنتيجة 2-0 ضمن مباريات الجولة الخامسة.

واشعل الأصفر أجواء اللقاء بتسجيله هدف السبق عن طريق بدر المطوع في الدقيقة 79، قبل ان يضيف زميله عبدالعزيز المشعان الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بلحظات.

وبهذه…
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خارجيات
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تعيين ريكس تيلرسون وزيراً للخارجية مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تعيين ريكس تيلرسون وزيراً للخارجية
(أ ف ب)وافق مجلس الشيوخ الاميركي ذو الغالبية الجمهورية، اليوم الاربعاء، على تعيين ريكس تيلرسون، رئيس مجلس الادارة السابق لمجموعة اكسون موبيل وزيرا للخارجية في ادارة دونالد ترامب.

ويخلف تيلرسون (64 عاما) بذلك جون كيري الذي غادر الخارجية في 19 يناير الماضي.

وأيد اكثر من نصف اعضاء…
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أخيرة
وفيات اليوم الأربعاءوفيات اليوم الأربعاء،  886  
• جبر نقيان جبر المطيري، 70 عاما، (شيع)، العارضية، ق8، ش5، م65، تلفون: 66617717، 66474753

• زياد حمد محمد الفوزان، 55 عاما، (شيع)، الرجال: اليرموك، ق1، ش1 (صالح العبدلي)، ج1، م35، ديوان الفوزان، تلفون:…
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طب وصحةطب|صحة
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فنونمشاهير|سينما|مجتمع|مسرح|هلا فبراير
أحلام عيادة لـ «الراي»: اقتحمتُ السينما... لأحارب الطائفية!أحلام عيادة لـ «الراي»: اقتحمتُ السينما... لأحارب الطائفية!،  444  
مشاهير، مفرح حجاب«اقتحمتُ السينما لأحارب الطائفية، وأعزز التسامح».

هكذا كشفت المذيعة التلفزيونية أحلام عيادة النقاب عن تجربتها السينمائية الأولى، التي عادت أخيراً من ماليزيا، بعدما فرغت من تصويره. وعلى عكس المتوقع، وبرغم بريق السينما، أبدت عيادة عدم رغبتها في تكرار التجربة، مشيرةً إلى أن عشقها…
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