جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|السبت 04 فبراير 2017 - العدد 13732
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محلياتجامعة|هموم الناس
معهد الأبحاث يدرّب طلبة الثانوية لتأهيلهم للمشاركة بمسابقات في أميركامعهد الأبحاث يدرّب طلبة الثانوية لتأهيلهم للمشاركة بمسابقات في أميركا،  227  
هاني شاكررأت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سميرة السيد عمر، في تخرج 52 طالباً وطالبة من المرحلة المتوسطة و17 طالبة وطالباً من المرحلة الثانوية في الدورة التدريبية الربيعية 19، انعكاساً لاهتمامهم بتحقيق الذات ورفع مستوى طموحاتهم، لما يتحلون به من روح المسؤولية تجاه تنمية وطنهم،…
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مجلس الأمة
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اقتصادالنفط|عقار
تحرّكات مرتقبة لوقف تصفية «المقاصة العقارية»تحرّكات مرتقبة لوقف تصفية «المقاصة العقارية»،  311  
عقار، حسين كمالبعد قرار تصفية شركة «المقاصة العقارية»، وتكليف جهة متخصصة بإجراء عمليات التصفية، كشف رئيس مجلس إدارة «المقاصة» عبدالرحمن الحبيب، أن هناك ترتيبات جديدة يعمل عليها مجلس الإدارة، من أجل عودة الروح من جديد…
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رياضةرياضة محلية|رياضة عربية|رياضة أجنبية
الزامبي سيكازوي يدير نهائي أفريقيا بين الفراعنة وأسود الكاميرونالزامبي سيكازوي يدير نهائي أفريقيا بين الفراعنة وأسود الكاميرون،  699  
(د ب أ)أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أمس الجمعة، إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالغابون بين منتخبي مصر والكاميرون بعد غد الأحد إلى الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

ويعاون الحكم الزامبي كل من الأنغولي دوس سانتوس مساعدا أول، والكيني مورا عدي مساعدا…
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خارجيات
البيت الأبيض: العقوبات الجديدة المفروضة على إيران أُعدت قبل تولي ترامب الرئاسةالبيت الأبيض: العقوبات الجديدة المفروضة على إيران أُعدت قبل تولي ترامب الرئاسة،  738  
قال البيت الأبيض إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، أمس الجمعة، كانت قيد الإعداد قبل تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم، لكن تم تفعيلها في ضوء الأحداث الأخيرة.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحافيين «هذه النوعية من العقوبات لا تأتي بسرعة، لكنني أعتقد أن…
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أخيرة
رفع غطاء المرحاض.. فوجد أفعى الجلجلة في وجههرفع غطاء المرحاض.. فوجد أفعى الجلجلة في وجهه،  4,469  
عادة ما تختبئ الثعابين في المنازل الريفية في تكساس، لكن قلة منها تطل برأسها من المرحاض.

وقال خبير إزالة الأفاعي ناثان هوكينز، أمس الجمعة، انه استدعي الى منزل قرب أبيلين، تكساس، الشهر الماضي بعد أن…
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فنونمشاهير|سينما|مجتمع|مسرح|هلا فبراير
راقية المتعب لـ «الراي»: «روح الكويت»... لمسة مضيئة في مسيرة «قائد الإنسانية»راقية المتعب لـ «الراي»: «روح الكويت»... لمسة مضيئة في مسيرة «قائد الإنسانية»،  274  
سينما، مفرح حجاب«روح الكويت... رسالة من قلب مواطنة إلى قلب قائد إنساني».

هكذا وصفت المخرجة راقية المتعب مضمون فيلمها التلفزيوني الوثائقي «روح الكويت» الذي عكفت على تأليفه وإخراجه عن مسيرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقد أنتج الفيلمَ تلفزيون الكويت، ويعرضه على…
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