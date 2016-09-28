جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الإثنين 30 يناير 2017 - العدد 13727
المزيد »


 آخر الأخبار
المزيد »


محلياتجامعة|هموم الناس
ترحيب إيراني برسالة سمو الأمير.. واستعداد للتجاوب مع ما ورد فيهاترحيب إيراني برسالة سمو الأمير.. واستعداد للتجاوب مع ما ورد فيها،  432  
(كونا)قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، أمس الاحد، إن إيران رحبت بمضمون رسالة سمو الأمير الموجهة باسم دول مجلس التعاون الخليجي الى الرئيس الايراني حسن روحاني في شأن العلاقات بين الجانبين.

وبين الجارالله في تصريح للصحافيين، على هامش مشاركته في حفل السفارة الاسترالية بالعيد الوطني،…
المزيد »


مجلس الأمة
المزيد »


اقتصادالنفط|عقار
5 أسباب لرفض «النفط» ترسية... «الأنابيب»،  366  
إيهاب حشيشفتحت مناقصة «الأنابيب»، صفحة كان يٌعتقد حتى الأمس القريب، أن القطاع النفطي أغلقها إلى غير رجعة.

ولكن التأجيل تلو التأجيل، جعل كرة «الضريبة» والخسائر الفادحة، تكبر وتكبر، منتظرة قرار لم يبصر النور حتى اللحظة.

صحيح أن المناقصة أشعلت «النفط» واستنفرت لجان التحقيق المتعددة، ولكن «غبار» التصريحات واللجان لم يفض إلى أجوبة حاسمة ونهائية لأسئلة ملحة لا تنتظر المزيد من «تضييع» الوقت.

ولعل أبرز وأهم هذه الأسئلة، هل المطلوب تعطيل مصفاة «الزور» لسنوات؟ وهل الأهم في الوقت الراهن ترسية المناقصة على مقاول متعثر، أم تحقيق الإجراء الأكثر شفافية وحيادية بعيداً عن الجدل و»القيل والقال»؟

وفي حين أبدت «نفط الكويت» المعني الأول بالمناقصة رأيها، لينتهي دورها عند هذا الحد، يناقش مجلس الأمة غداً مقترحاً…
المزيد »


رياضةرياضة محلية|رياضة عربية|رياضة أجنبية
ريال مدريد يغرد وحيداً في الصدارةريال مدريد يغرد وحيداً في الصدارة،  578  
رياضة أجنبية، عبدالله العجميعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني بتحقيقه الفوز على ريال سوسييداد بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن الجولة العشرين من البطولة.

وافتتح لاعب الوسط الكرواتي ماتيا كوفاسيتش أهداف ريال مدريد في المباراة بعد مرور 38 دقيقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفٍ دون مقابل.

وأضاف…
المزيد »


تكنولوجيا وسياراتتكنولوجيا|سيارات|هواتف|كمبيوتر|مواقع
المزيد »


بالفيديو
المزيد »


الأكثر قراءة اليوم
المزيد »


خارجيات
مصري يقاضي شركة حرمته من النوم على ظهره منذ 10 سنوات مصري يقاضي شركة حرمته من النوم على ظهره منذ 10 سنوات،  812  
مصرياتراضي عبد الحميد يوسف محمد مواطن مصري في الأربعينيات من عمره، يعيش مأساة حقيقية، حيث إنه ممنوع من النوم وبشكل طبيعي على ظهره منذ 10 سنوات، بسبب إصابته بكسر في النخاع الشوكي للظهر عقب إصابته بحادث.

راضي الذي يقيم قرية الأشمونين بمركز ملوي في محافظة المنيا كان يعمل في إحدى شركات…
المزيد »


أخيرة
طابعة تقتل زوجين في سان فرانسيسكو طابعة تقتل زوجين في سان فرانسيسكو،  640  
تسببت طابعة في تسمم ووفاة زوجين بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية إلى جانب قطين كانا بالمنزل الذي شهد الحادث الغريب.

ولقي السويسريان روجرموراش (35 عاماً) وزوجته فاليري (32 عاماً)، مصرعهما الاثنين الماضي…
المزيد »


طب وصحةطب|صحة
المزيد »


فنونمشاهير|سينما|مجتمع|مسرح|هلا فبراير
فهد المبارك لـ «الراي»: تكريمي من الجامعة العربية... احتفاءٌ بالكويتفهد المبارك لـ «الراي»: تكريمي من الجامعة العربية... احتفاءٌ بالكويت،  209  
مشاهير، حمد السهيل«التكريم الذي حصلتُ عليه في الجامعة العربية لم يكن لشخصي... بل هو احتفاء بالكويت التي تعطينا الكثير».

بهذه العبارة الموحية تحدث الوكيل المساعد في وزارة الإعلام لشؤون الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح، عن رحلته الإعلامية التي بلغت ثلاثين عاماً، متوقفاً عند محطاتها المتعددة التي…
المزيد »


المرأة والطفلأناقة وأزياء
المزيد »


سياحة وسفر
المزيد »


تقارير خاصة
المزيد »


متفرقاتإسلاميات|ثقافة|رؤى و أحلام|شعر|فضاء كويتي|قضايا|مناسبات
المزيد »


 


X