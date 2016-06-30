جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الثلاثاء 10 يناير 2017 - العدد 13707
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 آخر الأخبار
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محلياتجامعة|هموم الناس
أبل يُحمّر العين تجاه انهيار منزل «صباح الأحمد» أبل يُحمّر العين تجاه انهيار منزل «صباح الأحمد»،  111  
محمد صباحأبدى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل العين الحمراء تجاه ما شهدته الفترة الأخير من مشكلات وعيوب فنية في البيوت السكنية التي تسلمها المواطنون وآخرها انهيار احد المنازل في مدينة صباح الأحمد، حيث شكل فريقاً هندسيا وأمهله 72 ساعة لتقديم تقريره ليرفعه للنيابة العامة.

وقالت مصادر…
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مجلس الأمة
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اقتصادالنفط|عقار
«صحوة» البورصة... «حديث الديرة» «صحوة» البورصة... «حديث الديرة»
علاء السمانترجمت بورصة الكويت حالة الزخم التي تعيشها حالياً بمزيد من الشراء على الأسهم التشغيلية والسلع الرخيصة التي تتداول تحت سقف الـ 100 فلس، لترتفع السيولة المتداولة أمس إلى 43 مليون دينار، وهي مستويات لم تشهدها…
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رياضةرياضة محلية|رياضة عربية|رياضة أجنبية
الحمود يدعو رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لزيارة الكويت الحمود يدعو رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لزيارة الكويت
رياضة محلية، حسين المطيريطالب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، في خطاب ارسله مساء اول من أمس الى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ورئيسي الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، رفع الإيقاف موقتاً.

وأضح في رسالته التي جاءت للرد على طلبات «الاولمبية الدولية» الاخيرة، أن اجتماعاً عقد…
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خارجيات
فصائل سورية «تنعى» الهدنة فصائل سورية «تنعى» الهدنة
عواصم - وكالات - توعّد قادة فصائل سورية معارضة موقّعة على اتفاق الهدنة بالرد على خروقات النظام، خصوصا في وادي بردى، الذي يشهد تصعيدا غير مسبوق لقوات النظام والمليشيات المساندة له، واعتبروا أن اتفاق وقف النار المبرم في الـ29 من الشهر الماضي في أنقرة أصبح «بحكم المنتهي» مع استمرار…
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أخيرة
البذالي يناشد «الإخوة في داعش» إرجاع أم يوسف لزوجها البذالي يناشد «الإخوة في داعش» إرجاع أم يوسف لزوجها،  328  
أحمد زكرياوجه الناشط الإسلامي مبارك البذالي نداءً لمن أسماهم بـ «الإخوة في تنظيم الدولة بمحافظة الرقة السورية»، مناشدا إياهم إرجاع زوجة خرجت من دون إذن زوجها وانضمت لـ (داعش).

وقال البذالي «نداء للإخوة في تنظيم…
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طب وصحةطب|صحة
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فنونمشاهير|سينما|مجتمع|مسرح|هلا فبراير
طيف لـ «الراي»: حاولتُ التخلي عن طيبتي... ولم أستطع! طيف لـ «الراي»: حاولتُ التخلي عن طيبتي... ولم أستطع!
مشاهير«الطبع يغلب التطبع»!

مقولة قديمة مرَّت بنا في زمن المدرسة... لكن الفنانة طيف تستحضرها دائماً، بعدما حاولت مراراً التخلي عن طبيعتها الطيبة لدى تعاملها مع الآخرين، وتكشر عن أنيابها، لكن محاولاتها دائماً ما تبوء بالفشل، وتعود مجدداً وسريعاً إلى طبعها الهادئ وقلبها الوديع!

«الراي»…
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