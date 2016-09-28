|الغانم يبرد الأزمة: التعاون سيعود
|استجواب «الرياضة»... أطاح بـ «الثقافة»
|العوضي وكيلاً لقطاع المنافذ والنواف للشؤون الإدارية
|لا أحكام قضائية ضد الشؤون بسبب «المساعدات الاجتماعية»
|الإعلام الأميركي يسخر من ترامب: «الذكي» ينشر أخباراً كاذبة عن الكويت
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|»الغانم يبرد الأزمة: التعاون سيعودمجلس الأمة، ، 1,260
|»استجواب «الرياضة»... أطاح بـ «الثقافة»مجلس الأمة، ، 977
|»العوضي وكيلاً لقطاع المنافذ والنواف للشؤون الإداريةمحليات، ، 2,714
|»لا أحكام قضائية ضد الشؤون بسبب «المساعدات الاجتماعية»محليات، ، 663
|»الإعلام الأميركي يسخر من ترامب: «الذكي» ينشر أخباراً كاذبة عن الكويتمحليات، ، 2,142 1
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