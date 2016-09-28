|استجواب... «كشف الحقيقة»
|إلغاء فوائد قروض «التأمينات»
|«الصحة» لا تستطيع الاستغناء عن الوافدين ... أطباء وممرضين وفنيين وحتى إداريين
|«الموانئ» تتسلم خلال أيام أراضي جديدة في المنطقة الحرة لتوسعة ميناء الشويخ
|نشر الكاميرات على الطرق والمناطق السكنية... مؤجّل
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|»استجواب... «كشف الحقيقة»مجلس الأمة، ، 4,015
|»إلغاء فوائد قروض «التأمينات»مجلس الأمة، ، 3,088 1
|»«الصحة» لا تستطيع الاستغناء عن الوافدين ... أطباء وممرضين وفنيين وحتى إداريينمحليات، ، 18,994 12
|»«الموانئ» تتسلم خلال أيام أراضي جديدة في المنطقة الحرة لتوسعة ميناء الشويخمحليات، ، 1,149
|»نشر الكاميرات على الطرق والمناطق السكنية... مؤجّلمحليات، ، 5,137
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