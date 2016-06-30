جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الأحد 01 يناير 2017 - العدد 13698
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محلياتجامعة|هموم الناس
«الجهاز المركزي»: 8157 من المقيمين بصورة غير قانونية عدلوا أوضاعهم منذ 2011«الجهاز المركزي»: 8157 من المقيمين بصورة غير قانونية عدلوا أوضاعهم منذ 2011،  327  
(كونا)أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن 8157 شخصا عدلوا أوضاعهم خلال الفترة ما بين مطلع عام 2011 حتى نهاية شهر ديسمبر 2016.

وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز العقيد محمد الوهيب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد ان 5637 شخصا من هؤلاء تم تعديل…
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مجلس الأمة
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اقتصادالنفط|عقار
كهرباء الكويت... بغاز العراقكهرباء الكويت... بغاز العراق،  1,087   1
النفط، إيهاب حشيشتوليد الكهرباء الكويتية بالغاز العراقي، وتعزيز الالتزام بحماية البيئة، حسب اتفاقي باريس ومراكش للبيئة، عاملان أساسيان ساهما في تسريع الوصول إلى اتفاق بالأحرف الأولى بين وزارتي النفط الكويتية والعراقية،…
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رياضةرياضة محلية|رياضة عربية|رياضة أجنبية
محمد بن راشد يصدر قرارا بحل مجلس إدارة نادي ⁧‫الأهلي‬⁩ الإماراتيمحمد بن راشد يصدر قرارا بحل مجلس إدارة نادي ⁧‫الأهلي‬⁩ الإماراتي،  770  
رياضة عربيةأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات قرارا أعفى بموجبه رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلى في دبي وحل مجلس إدارة النادي اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.

وقرر سموه تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتنظيم شؤون النادي وشركة الاهلي لكرة القدم وكافة الأصول والاستثمارات…
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خارجيات
 مقتل 5 أشخاص وبقاء 20 في عداد المفقودين جراء حريق قارب بإندونيسيا
(د ب أ)قال مسؤولون في إندونيسيا إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأحد بعد أن شب حريق على متن قارب خشبي كان في طريقه إلى جزيرة سياحية في خليج جاكرتا.

وأفاد الناطق باسم الشرطة المحلية،فيري بوديهارسو، بأنه تم نقل 17 مصابا إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وذكر بوديهارسو أن الحريق شب بينما كان القارب على بعد ميل واحد من الميناء التي غادرها متوجها إلى جزيرة تيدونج،وهي مقصد لقضاء العطلات يحظى بشعبية ويقع في منطقة الألف جزيرة شمال جاكرتا.

وقال إن «الحريق بدأ في مولد الطاقة الخاص بالقارب وسرعان ما استشرى في بقية القارب».

وأكدت السلطات أن الحادث قد تطلب إنقاذ نحو مئة شخص من القارب، فيما بقي 20 شخصا في عداد المفقودين.

يشار إلى أن الحوادث القاتلة التي تقع في البحر إشاعة في إندونيسيا، حيث يتم التغاضي…
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أخيرة
«قلب» يعالج الفقراء في الإمارات! «قلب» يعالج الفقراء في الإمارات!،  286  
دشنت مبادرة «زايد العطاء» أكبر مجسم لقلب بشري نابض في العالم، وهو عبارة عن مستوصف صغير لعلاج الفقراء، ويشرف عليه أطباء إماراتيون.

وترسل الإمارات عبر المستوصف الجديد رسالة حب وأمل إلى المرضى المعوزين…
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طب وصحةطب|صحة
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فنونمشاهير|سينما|مجتمع|مسرح|هلا فبراير
«الكويت المسرحي» عشوائية التكريم... وغياب النجوم!«الكويت المسرحي» عشوائية التكريم... وغياب النجوم!،  267  
مسرح، مفرح حجاببرغم إسدال مهرجان الكويت المسرحي، قبل أيامٍ، ستائر دورته الـ 17، فقد ظلت الانطباعات التي تركها في ذاكرة من تابعوا أنشطته - سواء من الجمهور أو الفنانين أو النقاد - باقية، بحلوها ومرِّها!

وفي هذه السطور، تسعى «الراي» أن تسرد ما رأته في فعاليات هذه الدورة من مزايا، وما تخللها من…
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