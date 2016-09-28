جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الإثنين 16 يناير 2017 - العدد 13713
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 آخر الأخبار
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محلياتجامعة|هموم الناس
وزير الدفاع يبحث مع السفير الأميركي موضوعات مشتركة وزير الدفاع يبحث مع السفير الأميركي موضوعات مشتركة،  251  
(كونا)بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، اليوم الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد لورنس سلفرمان، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي، إن الشيخ محمد الخالد بحث خلال…
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مجلس الأمة
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اقتصادالنفط|عقار
الكويتيون اشتروا 1640 عقارا في تركيا في 2016 ليحتلوا المركز الثالث الكويتيون اشتروا 1640 عقارا في تركيا في 2016 ليحتلوا المركز الثالث،  476  
عقار، (كونا)اظهرت بيانات احصائية تركية اليوم الاثنين أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا خلال عام 2016.

ونشرت وكالة (اناضول) التركية للانباء بيانات…
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رياضةرياضة محلية|رياضة عربية|رياضة أجنبية
المصري محمد صلاح رابع أغلى لاعب في الدوري الإيطالي المصري محمد صلاح رابع أغلى لاعب في الدوري الإيطالي،  852  
رياضة أجنبية، عبدالله العجميكشف مركز «CIES Football Obs» للأبحاث الرياضية، أن محمد صلاح، مهاجم منتخب مصر ونادي روما الإيطالي، ارتفعت قيمته في سوق الانتقالات الإيطالية إلى 65 مليون يورو.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية في «تويتر»، إن محمد صلاح أصبح رابع أغلى لاعب في الدوري الإيطالي بعد الثلاثي الأرجنتيني باولو…
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خارجيات
مقتل فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي بمواجهات في الضفة مقتل فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي بمواجهات في الضفة
اسرائيليات، (أ ف ب)قتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي اليوم الاثنين بعد اندلاع مواجهات جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان ان الشاب قتل في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في بلدة تقوع جنوب بيت لحم، دون اعطاء تفاصيل حول اسمه او عمره.
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أخيرة
وفيات اليوم الاثنين وفيات اليوم الاثنين،  158  
< صيتة حمد محمد المطيري، زوجة/ مناور زبن المطيري، 87 عاماً، (شيعت)، الرجال: عبد الله المبارك، ق7، ش713، م45، تلفون: 97915115، النساء: الفردوس، ق7، الشارع الاول، ج1، م21، تلفون: 99620712

< لطيفة صالح…
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أبرار سبت لـ «الراي»: أنا دلوعة... و«لساني طويل»!أبرار سبت لـ «الراي»: أنا دلوعة... و«لساني طويل»!،  320  
مشاهير، علاء محمودما أحلى طعم الراحة بعد «التعب»!

هكذا تقول الفنانة البحرينية أبرار سبت، مبينةً أنها تعيش حالياً استراحة محارب بين عمل سابق وأعمال لاحقة، متابعةً حديثها لـ «الراي»، في تصريح خاص: «الحمد لله، لقد فرغتُ من تصوير مشاهدي كلها في مسلسل (تعبت أراضيك)، الذي أجسد من خلاله شخصية حلوة وجديدة…
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