|الجراح لـ«الراي»: أزلنا أجهزة التشويش من «المركزي» وتأثيرها على المساجين نفسي وليس صحياً
|مستورد الحاويتين المهربتين في قبضة الأمن
|بيت الزكاة المُخوّل الوحيد بإقامة المشاريع الخيرية في مصر
|43 مزرعة بالوفرة في... «مهب الريح»
|«التربية» ترفض تسلّم مدارس «الخيران»: تعرّضت للسرقة وهي في عهدة «السكنية»
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|»الجراح لـ«الراي»: أزلنا أجهزة التشويش من «المركزي» وتأثيرها على المساجين نفسي وليس صحياًمحليات، ، 4,285 1
|»مستورد الحاويتين المهربتين في قبضة الأمنمحليات، ، 4,364 1
|»بيت الزكاة المُخوّل الوحيد بإقامة المشاريع الخيرية في مصرمحليات، ، 2,078
|»43 مزرعة بالوفرة في... «مهب الريح»محليات، ، 1,969
|»«التربية» ترفض تسلّم مدارس «الخيران»: تعرّضت للسرقة وهي في عهدة «السكنية»محليات، ، 808
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