الإثنين، 6 فبراير 2017، 12:41 ص

لبن الحمير لا يمكن أن يتجبن ويتحول إلى جبن لعدم وجود إنزيمات خاصه بعملية التجبن بهذا اللبن

أخبار كاذبة جزئياً

كلام جميل يستطيع حامل التأشيرة الدخول من الجنسيات الخمسة ولكن الحصول على التأشيرة مستحيل ، أعرف أشخاص سوريين رزقوا بمواليد خارج البلد وعلى الرغم من أن…

فيصل -