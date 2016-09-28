جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الأحد 22 يناير 2017 - العدد 13719
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 آخر الأخبار
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محلياتجامعة|هموم الناس
موظفو «الكهرباء» يعيشون هاجس... «إعادة الهيكلة»موظفو «الكهرباء» يعيشون هاجس... «إعادة الهيكلة»،  391  
علي العلاسلاحديث يعلو في وزارة الكهرباء والماء حالياً على حديث إعادة الهيكلة، فأغلبية الموظفين إن لم يكن جميعهم لم تفلح معهم كل محاولات الطمأنة التي تكررت على ألسنة القياديين، والتي كان آخرها تأكيد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عدم المساس بحقوقهم. فالمخاوف على مآلات تحويل الوزارة…
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مجلس الأمة
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اقتصادالنفط|عقار
انتبه... في «زمن فاتكا» حرفٌ قد يكبّدك الملايين!انتبه... في «زمن فاتكا» حرفٌ قد يكبّدك الملايين!،  579  
رضا السناريإذا كنت أميركياً تعيش في الكويت، أو كنت مواطناً يحمل الجنسية الأميركية، أو حق الإقامة في أميركا، فلا تتفاجأ إذا تسبب خطأ بسيط في تهجئة اسم الجهة التي تعمل لديها، أو الشركة التي تساهم فيها أو حتى الصندوق…
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رياضةرياضة محلية|رياضة عربية|رياضة أجنبية
نابولي ينتزع ثلاث نقاط ثمينة من ميلان في الكالشيونابولي ينتزع ثلاث نقاط ثمينة من ميلان في الكالشيو،  293  
رياضة أجنبيةحقق نادي نابولي فوزا ثمينا على مضيفه ميلان 1/2 أمس السبت في قمة الجولة الحادية والعشرين، من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

جاءت أهداف نابولي في وقت مبكر، عبر لورنزو إنسيني في (د.6)، وخوزيه كابيخون في (د.9)، بينما أحرز غوراي كوشكا هدف الميلان في (د.37).

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نابولي…
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خارجيات
فشل تجربة بريطانية لاختبار صاروخ قبالة الساحل الأميركيفشل تجربة بريطانية لاختبار صاروخ قبالة الساحل الأميركي،  275  
(رويترز)قالت صحيفة صنداي تايمز إن اختبارا لإطلاق صاروخ نووي بريطاني غير مسلح من طراز ترايدنت من غواصة قبالة ساحل فلوريدا فشل في يونيو الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر كبير في البحرية لم تنشر اسمه قوله إن الصاروخ ربما انحرف في الاتجاه الخطأ صوب البر الأميركي.

وقالت الصحيفة إنها كانت أول…
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أخيرة
مزحة ورطت مغربيا في تهمة «الإرهاب»مزحة ورطت مغربيا في تهمة «الإرهاب»،  454  
ظهرت تطورات جديدة في قضية اعتقال مواطن مغربي في إسبانيا وآخر غامبي في 28 ديسمبر المنصرم، بتهم التحضير لتنفيذ اعتداء إرهابي بمدريد.

وحسب ما نقله موقع «اليوم 24» المغربي، فإن وزارة الداخلية ومصالح المخابرات…
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طب وصحةطب|صحة
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فنونمشاهير|سينما|مجتمع|مسرح|هلا فبراير
ميس قمر لـ «الراي»: الكويت... حُبي الأول والأخيرميس قمر لـ «الراي»: الكويت... حُبي الأول والأخير،  269  
مشاهير«صارت الكويت بالنسبة إليَّ الحب الأول والأخير»!

هكذا اعترفت الفنانة ميس قمر بعشقها للكويت، متحدثةً عن المكانة التي يحتلها هذا البلد المضياف في قلبها، لافتةً إلى أنها استطاعت أن تتأقلم مع أرض الكويت وشعبها الطيب، حتى أصبحت الآن أبرز الوجوه المشاركة في الأعمال الفنية سواء على شاشة…
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