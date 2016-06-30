مدمن في طرابلس علَّق ابنته في السقف لإجبارها على التسوّل مدمن في طرابلس علَّق ابنته في السقف لإجبارها على التسوّل 10/01/2017

بيروت - «الراي» أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني مدمناً بمنطقة أبي سمراء في طرابلس (شمال لبنان) لقيامه بتعذيب ابنته وتعليقها…



ضرب أكاديمي في جامعة الكويت من راعي مركبة اصطدم به ضرب أكاديمي في جامعة الكويت من راعي مركبة اصطدم به 10/01/2017

عزيز أحمد تعرّض أكاديمي في جامعة الكويت للضرب والسب والقذف في أحد شوارع محافظة حولي من قبل شخص مجهول، يرجح أن يكون طالباً، لاحقه وأجبره على الاصطدام بالرصيف وأوقفه بالقوة وبعد أن أنهى وصلته لاذ بالفرار.



الأكاديمي وبينما كان في طريقه إلى بيته في أحد مناطق محافظة…



لبناني لأمنيي حولي: ما بقدر... على زوجتي! لبناني لأمنيي حولي: ما بقدر... على زوجتي! 10/01/2017

عزيز أحمد «ما بقدر» كانت إجابة لبناني مقيم في محافظة حولي لرجال أمن أحد المخافر الذي تقدم إليه، وسألوه عندما قدم شكوى بحق زوجته اللبنانية التي استولت على سيارته ورفضت إعادتها إليه لقيادتها!



وفي التفاصيل أن لبنانياً لم يجد بداً من الاستنجاد برجال الأمن وتقديم…

