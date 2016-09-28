جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الخميس 26 يناير 2017 - العدد 13723
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محلياتجامعة|هموم الناس
 تخريج 9 ضباط كويتيين من كلية أحمد بن محمد العسكرية في قطر
(كونا)احتفلت كلية اليوم بتخريج الدفعة الـ12 من مرشحي ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية القطرية بينهم تسعة ضباط كويتيين من الجيش والحرس الوطني.

وقال الملحق العسكري في سفارة الكويت لدى قطر العقيد الركن ناصر عبدالعزيز السمحان في تصريح صحفي إن «الضباط المتخرجين أظهروا أداء متميزاً ومستوى رفيعاً خلال الدورة العسكرية المتخصصة»، لافتاً الى أن «الضباط الكويتيين برزوا في الدورة من خلال التزامهم بالضبط والربط المعهودين في مثل هذه الدورات، وسعوا الى الاستفادة من كل المعلومات النظرية المقدمة والتطبيقات الميدانية والعملية التي صاحبت الدورة».

وأشار الى «حرص الضباط الكويتيون الملتحقين بالدورة على التمثيل المشرف لدولة الكويت وخدمتها في ميادين الشرف والرجولة والتدريبات العسكرية المتنوعة»، مشيداً «بأداء الضباط…
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مجلس الأمة
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اقتصادالنفط|عقار
«هيئة الصناعة»: تكنولوجيا المعلومات تبسط إجراءات المستثمر الصناعي،  383  
(كونا)أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف عبدالكريم تقي أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في أنشطة الهيئة لتسريع وتبسيط الإجراءات الخاصة بإنهاء معاملات المستثمر الصناعي.

وأضاف تقي في لقاء صحفي إن «التكنولوجيا ساهمت بتكوين قاعدة معلومات لأجهزة الهيئة التخطيطية والتنفيذية ودفع عملية التصنيع وتعزيز فرصة التنمية الصناعية».
وأوضح أن «الهيئة تعمل على تطبيق سياسات الحكومة الكويتية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير أعمال الأجهزة والإدارات الحكومية الأخرى».

وأفاد بأن «الهيئة تعمل على تحقيق أهدافها التنموية من خلال تطبيق تكنولوجيا المعلومات على أنشطتها والتحول التدريجي نحو إتمام إجراءات العمل إلى أنظمة آلية متطورة تجنب المشاكل الأمنية للانظمة القائمة والمستقبلية».
وبين أن «الهيئة…
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رياضةرياضة محلية|رياضة عربية|رياضة أجنبية
ريال مدريد يودع كأس ملك إسبانياريال مدريد يودع كأس ملك إسبانيا،  1,386  
رياضة أجنبية، عبدالله العجميأكمل سلتافيغو المفاجأة وأطاح ريال مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا بالتعادل معه 2/2 في إياب دور الثمانية للبطولة.

على استاد بالايدوس، عجز ريال عن قلب تأخره في مباراة الذهاب إلى نتيجة لصالحه وكان على وشك تلقي هزيمة أخرى ولكن لوكاس فاسكيز أنقذ الفريق وسجل له هدف التعادل في الدقيقة…
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خارجيات
الرئيس السوداني: العلاقات مع القاهرة ليست مصابة إلا بمرض الإعلام المصريالرئيس السوداني: العلاقات مع القاهرة ليست مصابة إلا بمرض الإعلام المصري،  2,266  
(د ب أ)رأى الرئيس السوداني عمر البشير أنه «ليس هناك مبرر لقلق مصر من بناء سد النهضة الإثيوبي لأن حصتها من المياه مؤمنة»، وقال إن «العلاقات مع القاهرة ليست مصابة إلا بمرض الإعلام المصري الذي يتعامل بصورة غير موفقة، ولكننا تعودنا عليه».

وأضاف البشير في تصريح صحفي إن «سد النهضة له إيجابيات…
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أخيرة
جولة سياحية للكلاب على متن حافلة خاصة في لندنجولة سياحية للكلاب على متن حافلة خاصة في لندن،  916  
حملت أول حافلة سياحية في العالم مخصصة لأوفى صديق للإنسان، بعض الكلاب المدللة في جولات سياحية بلندن.

وقالت صاحبة فكرة الحافلة مؤسسة «مور زان دوج اسينشيالز»، إن ما يزيد على 160 كلباً استمتعوا بجولة في…
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فنونمشاهير|سينما|مجتمع|مسرح|هلا فبراير
مادونا تنفي تقديمها طلبا لتبني طفلين في مالاويمادونا تنفي تقديمها طلبا لتبني طفلين في مالاوي،  855  
مشاهير، (د ب أ)نفت نجمة البوب الأميركية مادونا تقارير عن أنها تقدمت بطلب لتبني طفلين آخرين من مالاوي.

وقال متحدث باسم المغنية لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية: «أنا في مالاوي للاطمئنان على مستشفى الأطفال في بلانتير وعملي الآخر مع منظمة ريزينج مالاوي ثم أعود إلى الوطن بعد ذلك».

وأضاف:…
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