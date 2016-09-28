|الحكومة تتجه... للاستقالة
|ترامب يصف الكويت بأنها «ذكية» لوضعها قائمة منع شبيهة بقائمته
|لبناني مواليد الكويت على لائحة العقوبات الأميركية
|«الصحة» تبدّد المخاوف: لا آثار جانبية من تكرار التطعيم
|«بلومبرغ»: التعاملات الخليجية - الإسرائيلية مزدهرة اقتصادياً... في الخفاء
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|»الحكومة تتجه... للاستقالةمحليات، ، 12,779
|»ترامب يصف الكويت بأنها «ذكية» لوضعها قائمة منع شبيهة بقائمتهمحليات، ، 5,965
|»لبناني مواليد الكويت على لائحة العقوبات الأميركيةخارجيات، ، 2,143
|»«الصحة» تبدّد المخاوف: لا آثار جانبية من تكرار التطعيممحليات، ، 1,492
|»«بلومبرغ»: التعاملات الخليجية - الإسرائيلية مزدهرة اقتصادياً... في الخفاءاقتصاد، ، 1,036
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