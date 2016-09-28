جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الإثنين 06 فبراير 2017 - العدد 13734
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محلياتجامعة|هموم الناس
«الصحة»: «مؤتمر الجراحين» يفتح الآفاق لتبادل الخبرات وتحسين الخدمات الطبية«الصحة»: «مؤتمر الجراحين» يفتح الآفاق لتبادل الخبرات وتحسين الخدمات الطبية،  246  
(كونا)أكدت وزارة الصحة، أمس الاحد، اهمية المؤتمر الكويتي للجراحين الـ 15 في تطوير المنظومة الصحية في البلاد وإبراز جهودها في مواكبة التطورات العلمية والطبية في عالم الجراحة وصقل وتدريب الاطباء الكويتيين حديثي التخرج.

وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة الدكتور محمود العبد…
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مجلس الأمة
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اقتصادالنفط|عقار
قرض استبدال للمتقاعدين حتى 70 ألف دينار ... من دون فواتيرقرض استبدال للمتقاعدين حتى 70 ألف دينار ... من دون فواتير،  3,901  
رضا السناريانتهت اللجنة المعنية بالقروض في اتحاد مصارف الكويت، من وضع تصوراتها بخصوص إمكانية تنفيذ المقترح المقدم من المؤسسة العامة للتأمينات، والذي سبق وأن كشفت عنه «الراي» في عددها الصادر بـ 25 يناير الماضي، حول…
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رياضةرياضة محلية|رياضة عربية|رياضة أجنبية
جولة... «الحسابات المعقّدة»جولة... «الحسابات المعقّدة»،  287  
رياضة محليةيأمل كاظمة في أن يكون أول المتأهلين رسمياً الى الدور نصف النهائي، عندما يواجه «الكويت» الساعي هو الآخر للاقتراب من التأهل، في قمّة لقاءات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية لكأس الأمير لكرة القدم، اليوم.

وتشهد الجولة ايضا، لقاء لا يقل أهمية بين النصر والسالمية، فيما يلتقي…
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خارجيات
«القاعدة» يصفي أحد حراس الرئيس اليمني «القاعدة» يصفي أحد حراس الرئيس اليمني،  164  
نفذ تنظيم القاعدة عملية تصفية لأحد ضباط الحرس الرئاسي الخاص بالرئيس المني عبدربه منصور هادي، بعد ساعات من خطفه على أطراف مدينة لودر محافظة أبين.

وكانت مصادر قد أكدت أن مسلحي «القاعدة» اعترضوا سيارة العقيد عبدالله الخضر وقاموا بإنزاله من السيارة، ثم اقتادوه إلى جهة غير معروفة.

وتشهد…
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أخيرة
شاليه مجهول يعتدي على البيئة... في «الجون»!شاليه مجهول يعتدي على البيئة... في «الجون»!،  1,050  
باسم عبدالرحمن«البر صار بالبحر والشاليه داخل الماء»... بهذه العبارة بدأ مؤسس حملة «الكويت واحة خضراء» التطوعية لتنظيف شواطئ الكويت الناشط البيئي عبدالعزيز الشطي حديثه لفضح إحدى حالات التعدي على البيئة البحرية الكويتية…
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فنونمشاهير|سينما|مجتمع|مسرح|هلا فبراير
فيصل السعد لـ«الراي»: الأغنية الشعبية باقية... ولن تنتهيفيصل السعد لـ«الراي»: الأغنية الشعبية باقية... ولن تنتهي،  189  
مشاهير«الأغنية الشعبية مستمرة... ولن تنتهي»!

هذه رؤية الفنان فيصل السعد، الذي يُعد أحد المطربين المغرمين بالتراث الغنائي القديم، موضحاً «أن الأغنية الشعبية تعبِّر عن أصالة الشعب الكويتي، وتجسد هويته وتكرس خصوصيته».

السعد تحدث إلى «الراي»، في «جلسة» خاصة، عن شغفه بالتراث، وما الذي…
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