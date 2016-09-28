عصابة لـ «تكييش» المديونيات اختطفت مواطناً انتقاماً لـ «فوائدهم» 04/02/2017 ، 3,419 3,419

حمد المطيري في مشهد لم تخل فصوله من أكشن الأفلام البوليسية، اختطف مجموعة شبان مواطناً بالإكراه من شارع مكتظ بمرتاديه، وتنقلوا به الى أكثر من بنك مصرفي وأرغموه على سحب مبالغ مالية كبيرة، وفي آخر فصول مخططهم انتقلوا به الى فرع بنك في المطارلإجباره على سحب أكبر مبلغ،…