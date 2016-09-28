الإثنين، 30 يناير 2017، 1:35 ص

شوفوا ديرتهم وتكلموا،،،شوفوا جميع مجالات الحياة صفر،أسعار الاغذية،الكماليات،الاقاث،الاسا سيات،البنيان اسكندرية كل يوم عقار طايح والسبب الغش والتعليم من…

الإثنين، 30 يناير 2017، 1:04 ص

ليش ويت الشركه الحكوميه التي كل مواطن ناطر خروجها للحياه لمفروض هي من يحل هذه المشكله ولا هي مثل بيض الصعو

الإثنين، 30 يناير 2017، 12:58 ص

التغيب عن العمل و الإهمال و عدم تحمل المسؤليه في كل الوزارات و المؤسسات في الدوله و الدليل قبل أي عطله رسميه اقل من نصف الموظفين يكون متواجد في عمله…

حالات تغيب عن العمل في منفذ النويصيب

الإثنين، 30 يناير 2017، 12:23 ص

ُلو رفعتوا معاشات الخدامات راح يطلعوا مظاهره في الفلبين عشان يجوا

لازم معاش الخدامه يوصل ١٠٠٠ دينار - عشان مو كل واحد يجيب خدامه - بعدين ليش ما تخدموا بعض ؟ لازم خدامه من برا ؟؟بنت الجيران تخدم جارتها و الناس لبعضيها…

pro-workers -